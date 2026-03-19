Carrick sta preparando il Manchester United in vista della partita contro il Bournemouth. La sfida si presenta come un banco di prova importante per la squadra di Carrick, che si aspetta una prova difficile contro l'avversario. La partita è fissata per una data prossima e il tecnico sta lavorando con i giocatori per affrontare al meglio l’impegno.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Michael Carrick, allenatore del Manchester United, ha lanciato un avviso chiaro ai suoi giocatori in vista della prossima partita contro il Bournemouth, in programma venerdì sera. La squadra è attualmente in corsa per un posto in Champions League, e ogni punto sarà cruciale per raggiungere questo obiettivo ambizioso. Il match si presenta come un’importante opportunità, ma Carrick sa che l’ostacolo Bournemouth non va sottovalutato. Dopo una serie di prestazioni altalenanti, il Manchester United è pronto a ridimensionare le proprie ambizioni dopo un periodo non facile. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Carrick: la sfida contro il Bournemouth sarà una vera prova per il Manchester United.

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