Secondo un rapporto della CNN, la nave cargo russa affondata nel dicembre 2024 al largo della Spagna a causa di un’esplosione nella sala macchine trasportava reattori nucleari. Si tratta di componenti destinati a sottomarini in Corea del Nord. L’inchiesta rivela che l’incidente ha coinvolto un carico di natura nucleare, senza fornire dettagli sui responsabili o sulle eventuali conseguenze immediate. La vicenda si inserisce in un quadro di tensioni internazionali legate alla presenza di materiali nucleari.

Un’inchiesta condotta dalla CNN sostiene che l’ Ursa Major, la nave cargo russa affondata nel dicembre del 2024 al largo della Spagna a seguito di un’esplosione nella sala macchine, avrebbe trasportato reattori nucleari per sottomarini, destinati alla Corea del Nord. A causare il suo inabissamento, sembra, non sarebbe stato un incidente, ma un intervento militare occidentale, volto a impedire alla Russia di consegnare tecnologia nucleare agli alleati nordcoreani. L’imbarcazione, costruita nel 2009, apparteneva a SK-Yug, sussidiaria dell’azienda di spedizioni Oboronlogistics, controllata dal ministero della Difesa russo e spesso utilizzata per trasportare materiale militare.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Secondo la CNN l’Ursa Major, la nave russa affondata nel 2024 al largo della Spagna, stava trasportando reattori nucleari destinati alla Corea del Nord

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