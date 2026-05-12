Un cargo russo è stato affondato al largo della Spagna a dicembre 2024 | Trasportava reattori nucleari diretti in Corea del Nord

A dicembre 2024 un cargo russo è stato affondato al largo delle coste spagnole. La nave trasportava reattori nucleari destinati alla Corea del Nord e materiali ritenuti sensibili. La Ursa Major, questo il nome della nave, trasportava anche componenti classificati come top secret. Prima che la sua presenza fosse resa nota, le autorità hanno deciso di farla sprofondare nelle acque dell’oceano.

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