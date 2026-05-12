Un cargo russo è stato affondato al largo della Spagna a dicembre 2024 | Trasportava reattori nucleari diretti in Corea del Nord
A dicembre 2024 un cargo russo è stato affondato al largo delle coste spagnole. La nave trasportava reattori nucleari destinati alla Corea del Nord e materiali ritenuti sensibili. La Ursa Major, questo il nome della nave, trasportava anche componenti classificati come top secret. Prima che la sua presenza fosse resa nota, le autorità hanno deciso di farla sprofondare nelle acque dell’oceano.
La Ursa Major era un cargo che trasportava materiali top secret e per questo, prima che venisse scoperto, è stato meglio farlo sprofondare in mezzo al mare. Un’inchiesta della Cnn sull’affondamento della nave battente bandiera russa al largo delle coste della Spagna, il 23 dicembre 2024, ha rivelato che su quell’imbarcazione lunga 142 metri diretta dal porto di San Pietroburgo a quello di Vladivostok venivano trasportati pezzi per la costruzione di reattori nucleari diretti in Corea del Nord. Le domande senza risposta sulla storia della Ursa Major erano e rimangono tante e l’inchiesta risponde solo ad alcune di esse. Un mistero rimane il motivo dell’avaria del mercantile russo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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