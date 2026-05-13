Nella seconda categoria C, l’Olimpia ha ottenuto una vittoria che le permette di consolidare la posizione in classifica, mentre l’Apiro è scesa di livello e si prepara ad affrontare i play-off. La sfida tra Sampaolese e Monte Roberto rappresenta uno dei confronti più attesi, mentre l’Urbanitas Apiro cerca di reagire alla retrocessione, dopo aver perso terreno nelle ultime partite. La fase finale della stagione entra nel vivo con queste sfide decisive.

? Domande chiave Chi vincerà lo scontro diretto tra Sampaolese e Monte Roberto?. Come reagirà l'Urbanitas Apiro dopo la caduta in categoria?. Quali squadre affronteranno la sfida decisiva per la salvezza?. Chi riuscirà a superare la pressione dei play-off tra Arcevia e Lacrima?.? In Breve Sampaolese e Monte Roberto si sfidano nei play-off per l'ascesa.. Avis Arcevia affronta Terre del Lacrima per la promozione.. Serrana e Valle del Giano lottano nei play-out per la permanenza.. Chiusura stagione avvenuta mercoledì 13 maggio nel girone C.. Il campionato di Seconda Categoria girone C si è concluso questo mercoledì 13 maggio con l’Olimpia Ostra Vetere che consolida la promozione già ottenuta in precedenza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Seconda Categoria C: trionfo Olimpia, Apiro scende e partono i play-off

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