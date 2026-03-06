Narni | arte contemporanea incontra il passato in Palazzo Eroli

A Narni, nel Palazzo Eroli, si svolge dal 7 al 14 marzo l’evento intitolato Il silenzio delle pietre. Iniziativa di Infinito Arte, con la guida di Christian Humouda, che mette insieme opere di arte contemporanea e elementi legati alla storia del palazzo. La mostra invita i visitatori a esplorare il confronto tra passato e presente attraverso le opere esposte.

Palazzo Eroli a Narni ospita dal 7 al 14 marzo l'evento Il silenzio delle pietre. Infinito Arte, guidata da Christian Humouda, presenta un dialogo tra opere contemporanee e la memoria storica del luogo. La strategia curatoriale di Infinito Arte L'iniziativa nasce dalla volontà di collegare artisti emergenti e affermati all'interno di spazi architettonici di pregio storico. Christian Humouda dirige il progetto con l'obiettivo di far dialogare i linguaggi dell'arte contemporanea con gli ambienti rinascimentali del palazzo. Questa scelta non è casuale ma fa parte di una visione più ampia per consolidare Narni come polo culturale di riferimento nel territorio umbro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Narni, sabato 10 gennaio a Palazzo Eroli tornano gli appuntamenti con "La parola obliqua"Sabato 10 gennaio alle 16,30 a Palazzo Eroli di Narni prende il via l’edizione 2026 della rassegna "La Parola Obliqua".

Narni, la mostra d’arte contemporanea ‘Il silenzio delle pietre’: “Memoria storica e visioni contemporanee” FOTOUna mostra di arte contemporanea denominata ‘Il silenzio delle pietre’ è in programma a palazzo Eroli.