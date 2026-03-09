La Seat Ibiza 2026 viene proposta con un prezzo di partenza di 16.000 euro. La compatta spagnola presenta aggiornamenti nei sistemi tecnologici, mentre sono disponibili diversi allestimenti, motori e versioni. La gamma include vari modelli pensati per offrire opzioni differenti ai clienti. I prezzi variano in base alla configurazione scelta e alle caratteristiche specifiche di ogni versione.

In un momento storico in cui i prezzi delle automobili nuove sono in continua crescita, Seat va controcorrente: la nuova Ibiza, svelata alla fine del 2025, viene proposta con un listino inferiore rispetto alla precedente. La versione di base con motore 1.0 tre cilindri a benzina aspirato da 80 Cv e cambio manuale a cinque marce è disponibile a partire da 16mila euro. Già questo allestimento prevede di serie cerchi in lega, cruise control, frenata di emergenza automatica, rilevamento della stanchezza, sensori di parcheggio posteriori, fari full Led, infotainment touch da 8,25" e quadro strumenti digitale da 8". La casa di Martorell propone anche una formula con finanziamento per la versione più ricca Fr, sempre con il motore 1. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Seat Ibiza 2026, il listino parte da 16mila euro: allestimenti, motori, prezzi e versioni

SEAT IBIZA 2026 | Un nuovo restyling per la best seller spagnola

