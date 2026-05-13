Se si dovesse arrivare all’assoluzione di Alberto Stasi, la famiglia Poggi riceverebbe nuovamente il risarcimento previsto. In caso di revisione del processo, anche in presenza di un esito favorevole a Stasi, la restituzione delle somme alla famiglia Poggi non comporterebbe problemi concreti o disagi significativi. La questione riguarda quindi la possibilità di ripristinare le somme precedentemente versate, indipendentemente dall’esito della revisione.

"Se domani dovesse succedere che Alberto Stasi viene assolto, perché gli danno la revisione del processo, alla f amiglia Poggi restituire quelle somme non comporterebbe nessun concreto, serio disagio”. Lo dichiara in un’intervista al giornale online Open l’avvocato Gian Luigi Tizzoni, legale storico della famiglia Poggi, mettendo un punto fermo sul tema del risarcimento nell’ipotesi di una eventuale revisione del processo per Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per l’omicidio dell’allora fidanzata Chiara. “Sarà nell’ordine delle cose che, se ci sarà un ribaltamento, la famiglia Poggi corrisponderà a Stasi quello da Stasi ha ricevuto”, puntualizza ancora Tizzoni.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Se Stasi venisse assolto, la famiglia Poggi restituirà il risarcimento"

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