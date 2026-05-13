L’avvocato della famiglia Poggi ha confermato che, in caso di assoluzione, verrà restituito il risarcimento a Stasi. La dichiarazione è stata rilasciata a Milano, il 14 maggio, e riguarda una decisione giudiziaria ancora in fase di definizione. La conferma si aggiunge a quanto già noto sulle procedure in corso e sulla possibile conclusione del procedimento legale.

Milano, 14 maggio – Frase scontata all’apparenza e da un punto di vista legale. Ma la conferma è sempre opportuna in questi casi. "Se domani dovesse succedere che Alberto Stasi viene assolto, perché gli danno la revisione del processo, alla famiglia Poggi restituire quelle somme non comporterebbe nessun concreto e serio disagio ". L'avvocato Gian Luigi Tizzoni, legale della famiglia di Chiara Poggi, ha parlato a Open, per fare chiarezza sulla complessa vicenda dei risarcimenti legati al caso Garlasco. La questione risarcimento è tornata in auge dopo la chiusura delle indagini su Andrea Sempio e l'ipotesi di una revisione del processo per Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per l'omicidio dell'allora fidanzata.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’avvocato della famiglia Poggi conferma: “Se Stasi sarà assolto, gli verrà restituito il risarcimento”

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