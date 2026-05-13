Se questa che viviamo è la democrazia allora troviamo un altro nome a quella che vorremmo

Negli ultimi anni si assiste a un progressivo indebolimento delle democrazie occidentali, con un aumento delle tensioni tra governi autoritari e istituzioni democratiche. La riduzione delle libertà individuali, i tentativi di limitare il ruolo delle opposizioni e le difficoltà di un'Europa spesso incapace di rispondere efficacemente alle sfide esterne sono stati al centro di molte discussioni. La situazione attuale solleva dubbi sulla tenuta dei principi democratici in diverse nazioni.

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