Se questa che viviamo è la democrazia allora troviamo un altro nome a quella che vorremmo

Da fanpage.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi anni si assiste a un progressivo indebolimento delle democrazie occidentali, con un aumento delle tensioni tra governi autoritari e istituzioni democratiche. La riduzione delle libertà individuali, i tentativi di limitare il ruolo delle opposizioni e le difficoltà di un'Europa spesso incapace di rispondere efficacemente alle sfide esterne sono stati al centro di molte discussioni. La situazione attuale solleva dubbi sulla tenuta dei principi democratici in diverse nazioni.

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L'erosione della democrazia liberale tra l'asse delle autocrazie e il declino occidentale. Il collasso dei diritti e la crisi della Fortezza Europa sono davanti a noi.🔗 Leggi su Fanpage.it

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