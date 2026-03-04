Ecco che cos' è questa patologia tutt' altro che rara e che cosa comporta

Hailey Bieber, modella 29enne, ha rivelato di aver scoperto di avere un utero setto durante una visita medica. La gravidanza è arrivata come una sorpresa per lei, che ha condiviso questa informazione durante la partecipazione a un podcast. La condizione, che riguarda una delle patologie più comuni dell’utero, è stata diagnosticata dal suo ginecologo.

Ospite martedì del podcast She MD, la modella 29enne ha infatti raccontato che il suo ginecologo le aveva diagnosticato l'utero setto. E le aveva prospettata una possibile difficoltà nel concepimento, oltre a un rischio di complicazioni. «Avevo l'utero setto», ha raccontato Hailey Bieber, «e il dottore continuava a dirmi: "Beh, dovremo pensarci e tenerlo d'occhio prima che tu rimanga incinta, perché potrebbe potenzialmente essere un problema"». Tanto che le aveva prospettato la possibilità di «un intervento chirurgico prima di pensare a una gravidanza».

