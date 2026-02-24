Altro che Csm la separazione delle carriere che ci serve è quella tra Arbitri e Var

L'introduzione della separazione tra Arbitri e Var nasce dalla crescente discussione sulla gestione delle decisioni nel calcio. La presenza di entrambi i ruoli sotto la stessa organizzazione ha causato scontri e confusione sui campi. Molti esperti chiedono un cambio per migliorare l'imparzialità e la trasparenza. Questa differenziazione potrebbe portare a un sistema più chiaro e affidabile. La questione diventa sempre più dibattuta tra allenatori e tifosi.

Mentre si avvicina la data del Referendum Costituzionale attraverso il quale gli italiani dovranno confermare o bocciare la riforma dell’ordinamento giudiziario voluta dalla maggioranza che sostiene il Governo Meloni, un’altra separazione, ben più sentita e forse anche più urgente, andrebbe introdotta: quella della separazione di Arbitri e Var. Nelle ultime giornate, tra simulazioni, toccatine degli allenatori, rigori che c’erano e invece sono stati revocati, gol validi che sono stati annullati, Var che intervengono quando e come vogliono (in spregio al celebre protocollo che fino a poco tempo fa era esibito a mo’ di Tavole della Legge ricevute sul Monte Sinai) è diventato chiaro ( finanche ai Rocchiani ortodossi) che il tentativo di limitare le sviste arbitrali con il Var è clamorosamente fallito. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

