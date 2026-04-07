Adozione libri di testo 2026 27 apertura piattaforma AIE dal 13 aprile Invio dati entro l’8 giugno

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato una circolare il 31 marzo che stabilisce le procedure per l’adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 20262027. La piattaforma dell’Associazione Italiana Editori sarà aperta dal 13 aprile e sarà possibile inviare i dati relativi alle scelte delle scuole fino all’8 giugno. Le indicazioni operative riguardano tutte le scuole di ogni ordine e grado.

Con la circolare del 31 marzo, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha fornito le indicazioni operative per l’adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 20262027. L'articolo Adozione libri di testo 202627, apertura piattaforma AIE dal 13 aprile. Invio dati entro l’8 giugno. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Libri di testo 2026/27: adozioni entro metà maggio e comunicazione dati entro l’8 giugno. Novità Nuove Indicazioni. NOTACon una nota del 31 marzo, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha fornito alle istituzioni scolastiche indicazioni operative per l’adozione dei...

Libri di testo 2026/27: adozioni entro metà maggio e comunicazione dati entro l’8 giugno. Novità Nuove Indicazioni. CIRCOLARECon una nota del 31 marzo, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha fornito alle istituzioni scolastiche indicazioni operative per l’adozione dei...

Temi più discussi: Libri di testo 2026/27: adozioni entro metà maggio e comunicazione dati entro l’8 giugno. Novità Nuove Indicazioni. CIRCOLARE; Adozioni dei libri di testo a.s. 2026/2027: nuove Indicazioni nazionali e tetti di spesa da rispettare; Al via le adozioni dei libri per il 2026/2027: tetti di spesa aggiornati e nuove Indicazioni Nazionali; Adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado - anno scolastico 2026/27 [NOTA].

Libri di testo 2026/27: adozioni entro metà maggio e comunicazione dati entro l’8 giugno. Novità Nuove Indicazioni. CIRCOLARECon una nota del 31 marzo, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha fornito alle istituzioni scolastiche indicazioni operative per l’adozione dei libri di testo nell’anno scolastico 2026/2027. orizzontescuola.it

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Con una nota del 31 marzo, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha fornito alle istituzioni scolastiche indicazioni operative per l’adozione dei libri di testo nell’anno scolastico 2026/2027. Il riferimento normativo principale resta il decreto-legg… x.com