Il campionato dell'avanspettacolo ha causato una sospensione delle partite, con i tifosi che si sono trovati senza eventi programmati. Dopo alcune giornate di incertezza, il Prefetto di Roma ha comunicato che le gare si disputeranno lunedì sera. La decisione riguarda le partite in programma in città, mentre la Lega di serie si sta occupando di organizzare le modalità di svolgimento.

Contrordine compagni, si gioca lunedì sera. Così ha deciso il Prefetto di Roma. Ma la Lega di serie A si ribella, annuncia lotta continua, si appella al Tar, qui si fa il campionato o si muore, si scende in guerra politica, De Siervo e Simonelli attaccano prefettura e questura, accusandoli di «tendenza interventista, modificano i calendari a proprio piacimento» e si disinteressano dei tifosi. Questa è davvero bella, la Lega dello spezzatino, dei derby alla penultima e ultima giornata, si fa badante dei tifosi. La commedia scivola nella farsa, il calendario è una fisarmonica che si apre e si chiude, dipende dal musicista, gli spettatori di tale avanspettacolo sono ritenuti un popolo bue, chissenefrega delle loro esigenze.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Se il campionato dell'avanspettacolo ha preso in ostaggio i tifosi

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