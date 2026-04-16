Rapina a Napoli il giallo delle cassette di sicurezza | cosa cercava davvero la banda armata che ha preso in ostaggio venticinque persone?

Oggi a Napoli si è verificata una rapina in una filiale bancaria nel quartiere Vomero, dove tre uomini armati hanno preso in ostaggio 25 persone tra dipendenti e clienti. La scena si è svolta intorno alle ore pomeridiane in piazza Medaglie d’Oro, con i rapinatori che si sono asserragliati all’interno dell’edificio per diverse ore. Durante il blitz, sono state trovate e sequestrate cassette di sicurezza, mentre le forze dell’ordine sono intervenute per cercare di liberare gli ostaggi.

Ore di puro terrore a Napoli oggi, giovedì 16 aprile, dove è andata in scena una rapina da film. Tre banditi hanno messo a segno un colpo ai danni della filiale Credit Agricole in piazza Medaglie d’Oro al Vomero, tenendo in ostaggio ben 25 persone tra dipendenti e clienti. (CARABINIERI FOTO) – Notizie.com Ora è caccia aperta ai rapinatori che, tramite un buco praticato nel pavimento, sono riusciti a scappare. L’allarme è scattato nella tarda mattinata, intorno alle 12 e 30. I carabinieri hanno immediatamente cinturato la zona ed hanno predisposto le attività necessarie per mettere in sicurezza gli ostaggi e poi fare irruzione allo scopo di bloccare i malviventi.🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Rapina a Napoli, il giallo delle cassette di sicurezza: cosa cercava davvero la banda armata che ha preso in ostaggio venticinque persone? Notizie correlate Rapina shock El Aynaoui: banda armata sequestra il giocatore della RomaNotte di terrore per Neil El Aynaoui: una banda armata ha assaltato la villa del centrocampista della Roma in zona Castel Fusano. Rapina a villa Nicolini: banda armata immobilizza la moglie dell'imprenditore e la costringe ad aprire la cassaforte. Poi la fuga con gli ori di famigliaFONTANIVA (PADOVA) - Una banda composta da tre persone ha messo a segno una violenta rapina ai danni della famiglia Nicolini, nota in zona per... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Accerchiato e rapinato in centro: è stato attirato in trappola da una donna - VIDEO; Napoli. Rapina violenta durante una serata alla Mostra d’Oltremare: presi due giovani di San Giorgio; Piazza Municipio: rapina una ragazza. Tratto in arresto dalla Polizia di Stato.; Rapina aggravata: due arresti della polizia a Napoli. Rapina a Napoli, ultime news in diretta: prese di mira le cassette di sicurezza, ladri fuggiti da buco nella Credit AgricoleIn diretta da Napoli le ultime notizie sulla rapina alla Credit Agricole in piazza Medaglie d'Oro nel quartiere Arenella al centro di Napoli ... fanpage.it Il ruolo dei Gis di Livorno nella rapina in banca a Napoli e i motivi dell’intervento a distanza di oreI carabinieri del Gruppo di intervento speciale (Gis) provenienti da Livorno hanno fatto irruzione alla Credit Agricole di piazza Medaglie d'Oro a Napoli ... fanpage.it Rapina alla Credit Agricole, banditi ricercati con elicotteri a Napoli facebook