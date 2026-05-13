Scuole non statali a Milano rette tra 55 e 60mila euro l’anno I cervelli di rientro riducono aspettative per i propri figli
A Milano, le spese per le scuole non statali si aggirano tra i 55 e i 60 mila euro all’anno. Molte famiglie con professionisti che sono tornati dall’estero riducono le aspettative per i loro figli, spesso a causa dei costi elevati. La città presenta una situazione in cui le difficoltà economiche coinvolgono anche chi dispone di risorse considerevoli. Questa realtà si inserisce in un quadro di spese crescenti e di sfide quotidiane per molti residenti.
Vivere a Milano richiede sforzi economici sempre più importanti. Le difficoltà quotidiane toccano ormai gran parte dei cittadini e raggiungono perfino chi, in teoria, gode di ottime disponibilità finanziarie. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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