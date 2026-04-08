Alto Adige vara la maxi-manovra per la scuola | 110 milioni l’anno per aumenti medi da 400 euro lordi Al via il riallineamento tra insegnanti statali e provinciali
L'Alto Adige ha approvato una maxi-manovra da 110 milioni di euro all’anno destinata al settore scolastico, con l’obiettivo di aumentare gli stipendi degli insegnanti di circa 400 euro lordi mensili in media. La decisione prevede anche un riallineamento tra gli stipendi degli insegnanti statali e quelli provinciali, segnando un intervento significativo nelle risorse dedicate all’istruzione e nella struttura retributiva del personale docente.
Un’iniezione finanziaria senza precedenti per il comparto istruzione e una chiara volontà politica di ridisegnare la gerarchia salariale dei docenti. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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