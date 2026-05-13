Istruzione la Regione stanzia 1,5 milioni di euro per aprire le scuole in estate

La Regione ha stanziato 1,5 milioni di euro per mantenere aperte le scuole elementari e medie durante l’estate. L’obiettivo è ridurre la dispersione scolastica e la povertà educativa, offrendo un supporto alle famiglie che devono conciliare lavoro e impegni familiari. La misura riguarda le strutture scolastiche della regione e prevede l’apertura durante i mesi estivi, senza specificare modalità o tempistiche precise.

Tenere aperte le scuole elementari e medie anche d’estate per contrastare la dispersione scolastica e la povertà educativa e aiutare le mamme e i papà siciliani a conciliare meglio lavoro e famiglia.È l’obiettivo della circolare "Percorsi estivi", pubblicata dall’assessorato regionale.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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Intimate stories of people living with the devastating effects of long-term unemployment

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