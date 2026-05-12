Scuole aperte d’estate | 300 milioni per laboratori e sport ai ragazzi

Il governo ha stanziato 300 milioni di euro destinati alle scuole per l’estate, con l’obiettivo di finanziare laboratori e attività sportive rivolte agli studenti. Le risorse saranno distribuite alle singole istituzioni scolastiche, che potranno utilizzarle per organizzare corsi di approfondimento, attività creative e pratiche sportive. Le scuole avranno quindi la possibilità di scegliere le iniziative più adatte alle esigenze dei propri studenti, secondo le proprie priorità.

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? Punti chiave Come verranno gestiti concretamente i 300 milioni dalle singole scuole?. Quali attività specifiche potranno scegliere i dirigenti per i propri studenti?. Chi deciderà quali progetti ricevere finanziamento nei diversi territori?. Perché questo piano potrebbe ridurre le disuguaglianze sociali tra le famiglie?.? In Breve Fondi gestiti tramite autonomia organizzativa delle singole istituzioni scolastiche.. Attività previste includono corsi sportivi, laboratori musicali e percorsi teatrali.. Adesione tramite portale pn20212027.istruzione.it nei prossimi giorni.. Obiettivo colmare il vuoto educativo per famiglie con minori possibilità di crescita.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scuole aperte d’estate: 300 milioni per laboratori e sport ai ragazzi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Scuole aperte in estate, Valditara firma decreto da 300 milioniUn decreto da 300 milioni di euro per il nuovo Piano Estate è stato firmato dal Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. Scuole aperte durante l’estate 2026, in arrivo il bando da 300 milioniIl ministero dell’Istruzione e del Merito prepara un nuovo avviso per il Piano Estate, con una dotazione prevista di 300 milioni di euro destinata... Argomenti più discussi: Le scuole restano aperte: in arrivo 300 milioni per il Piano Estate; Nuovi spazi per una didattica innovativa e inclusiva: approvata la graduatoria provvisoria per l’Avviso Scuole aperte; Centri estivi, oggi a Bologna è il click day: Tutti davanti al pc per cercare soluzioni alla lunga estate senza scuola; Per inventori, ricercatori e scuole, aperte le Call per Maker Faire Rome. Da oggi al 30 giugno aperte le iscrizioni alla mensa scolastica per l’anno 2026/27 per le scuole dell'infanzia shorturl.at/n3Ovl e scuola primaria shorturl.at/UOekD Informazioni e contatti per richieste (diete, menù, ecc.) a questo link shorturl.at/IAzCP x.com Scuole aperte anche la prossima estate: il MIM mette sul piatto 300 milioniNon si ferma il progetto del MIM per garantire la continuità didattica e sociale anche a lezioni concluse: per l'estate 2026, il Ministro Valditara ha annunciato lo stanziamento di 300 milioni ... skuola.net