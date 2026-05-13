Scuola Corte Giustizia Ue | illegale sistema italiano assunzione personale Ata

Da webmagazine24.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che il sistema italiano per l’assunzione del personale Ata delle scuole statali è illegale, in quanto viola il diritto comunitario. La decisione arriva dopo un procedimento legale avviato in seguito a contestazioni riguardanti le modalità di selezione e assunzione di queste figure professionali. La sentenza si basa sul fatto che il metodo adottato non rispetta le norme stabilite dall’Unione Europea in materia di equità e trasparenza nei processi di assunzione pubblica.

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(Adnkronos) – Il sistema italiano di assunzione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (Ata) delle scuole statali viola il diritto dell’Unione Europea. Lo stabilisce in una sentenza la Corte di Giustizia dell'Ue. In Italia, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche statali (personale Ata) viene assunto con contratti a tempo determinato, per coprire temporaneamente. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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