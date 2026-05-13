Scuola l’UE blocca il precariato ATA | stop agli abusi di contratti
L'Unione Europea ha deciso di bloccare il precariato nel settore ATA, intervenendo contro i contratti a termine che si sono protratti nel tempo. La sentenza ha stabilito che il requisito dei due anni di servizio, richiesto finora per accedere alle graduatorie, non è più valido. Di conseguenza, ci saranno modifiche nelle modalità di inserimento e aggiornamento delle liste di personale, con l’obiettivo di rendere più trasparente e regolamentato il sistema.
? Punti chiave Come cambieranno le graduatorie per il personale ATA dopo la sentenza?. Perché il requisito dei due anni di servizio è stato bocciato?. Chi dovrà intervenire subito per evitare nuove sanzioni da Bruxelles?. Quali sono le conseguenze dirette sui rinnovi delle supplenze scolastiche?.? In Breve Requisito dei due anni di servizio per accedere ai concorsi ritenuto paradossale.. Ricorso presentato dalla Commissione europea nel corso del 2024 contro l'Italia.. Ministero dell'Istruzione deve redigere un provvedimento d'urgenza per evitare nuove sanzioni.. Necessità di revisione totale delle graduatorie e dei rinnovi per il personale ATA.🔗 Leggi su Ameve.eu
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