Scuola l’UE blocca il precariato ATA | stop agli abusi di contratti

L'Unione Europea ha deciso di bloccare il precariato nel settore ATA, intervenendo contro i contratti a termine che si sono protratti nel tempo. La sentenza ha stabilito che il requisito dei due anni di servizio, richiesto finora per accedere alle graduatorie, non è più valido. Di conseguenza, ci saranno modifiche nelle modalità di inserimento e aggiornamento delle liste di personale, con l’obiettivo di rendere più trasparente e regolamentato il sistema.

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