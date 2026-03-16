Operazione Talenti sesta edizione | bando aperto fino al 26 giugno 2026 per 15 posti tra laurea triennale alla Federico II di Napoli e carriera professionale in Deloitte
L’Operazione Talenti, alla sua sesta edizione, ha aperto un bando che resterà attivo fino al 26 giugno 2026. Il programma offre 15 posti, destinati a giovani con laurea triennale presso l’Università Federico II di Napoli e a chi cerca un’opportunità professionale in Deloitte. La possibilità di candidarsi è disponibile sul sito ufficiale dell’azienda.
Operazione Talenti entra nella sua sesta edizione con un bando attivo a partire da oggi, 16 marzo, che consente ai giovani diplomati di candidarsi fino al 26 giugno attraverso il sito ufficiale di Deloitte Italy. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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