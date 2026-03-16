Operazione Talenti sesta edizione | bando aperto fino al 26 giugno 2026 per 15 posti tra laurea triennale alla Federico II di Napoli e carriera professionale in Deloitte

L’Operazione Talenti, alla sua sesta edizione, ha aperto un bando che resterà attivo fino al 26 giugno 2026. Il programma offre 15 posti, destinati a giovani con laurea triennale presso l’Università Federico II di Napoli e a chi cerca un’opportunità professionale in Deloitte. La possibilità di candidarsi è disponibile sul sito ufficiale dell’azienda.