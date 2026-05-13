Scuola e solidarietà | 54 studenti dell' Omar diventano donatori di midollo osseo

Quarantacinque studenti di un istituto scolastico di Novara hanno deciso di iscriversi al registro dei donatori di midollo osseo. La loro scelta nasce da un'iniziativa promossa all’interno della scuola, con l’obiettivo di contribuire alla ricerca di donatori compatibili per chi necessita di un trapianto. L’operazione ha coinvolto un centinaio di studenti, con 54 di loro che hanno completato la procedura di iscrizione.

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