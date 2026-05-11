Il volontario che trasporta midollo osseo bloccato dallo sciopero gara di solidarietà per aiutarlo a raggiungere la meta

Un volontario che trasporta un campione di midollo osseo si è trovato bloccato a causa di uno sciopero dei taxi presso un aeroporto. La consegna di un campione da un box refrigerato è fondamentale per un bambino in attesa di trapianto. Per superare l’ostacolo, alcuni volontari hanno organizzato una gara di solidarietà tra chi può aiutare a far arrivare il materiale in tempo.

Firenze, 11 maggio 2026 – Un aeroporto bloccato dallo sciopero dei taxi, un box refrigerato da consegnare il prima possibile e un bambino in attesa di trapianto. È la corsa contro il tempo vissuta nei giorni scorsi da Enzo Acella, 63 anni, volontario del Nucleo operativo di protezione civile, l’associazione fiorentina di volontari specializzata nella logistica dei trapianti e nel trasporto di midollo osseo in tutto il mondo. Da 33 anni i volontari del Nopc portano avanti missioni delicatissime: oltre 16mila quelle concluse finora, senza mai un fallimento. “Mai una missione rifiutata, mai una fallita”, racconta il presidente del Nopc Massimo Pieraccini.🔗 Leggi su Lanazione.it

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