Il grande cuore dei futuri ufficiali della Marina in cento diventano potenziali donatori di midollo

La Marina Militare di Livorno ha organizzato un evento per sensibilizzare i propri futuri ufficiali sulla donazione di midollo osseo. Cento studenti si sono sottoposti all’iscrizione al registro dei donatori, dimostrando attenzione verso questa causa. L’operazione si è svolta presso la sede militare, coinvolgendo giovani in formazione che hanno deciso di mettersi in gioco per aiutare chi ne ha bisogno.

Livorno, 27 febbraio 2026 – La Marina Militare incontra la solidarietà. Nei giorni scorsi si è svolto all'Accademia Navale di Livorno un evento promosso dall'Associazione Admo (Associazione donatori midollo osseo) della Toscana e dal Nucleo operativo di protezione civile (Nopc), con l'autorizzazione del Registro toscano dei donatori di midollo osseo e la collaborazione del laboratorio di Immunogenetica dell'Aou Cisanello di Pisa. Scopo dell'evento è stato accogliere la disponibilità dei futuri ufficiali della Marina Militare Italiana al valore della solidarietà rendendosi così disponibili al dono delle cellule staminali emopoietiche, quando potrebbe essere riscontrata la compatibilità con un ammalato di leucemia.