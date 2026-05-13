Scuola e IA | l’Europa approva le nuove linee guida per la didattica

L’Unione Europea ha approvato nuove linee guida che riguardano l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nelle scuole. Le indicazioni forniscono indicazioni sui cambiamenti nelle metodologie didattiche e sulla gestione degli strumenti digitali in aula. Viene affrontato anche il tema della tutela della privacy degli studenti, con specifiche norme per limitare i rischi legati agli algoritmi e alla raccolta di dati. Le linee guida si rivolgono a docenti, istituzioni e sviluppatori di tecnologie educative.

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