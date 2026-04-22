Nuove indicazioni nazionali scuola superiore | via Geostoria cambio didattica per STEM educazione al rispetto Ecco le linee guida

Le nuove indicazioni nazionali per le scuole superiori prevedono l'eliminazione della Geostoria dai programmi, con un cambio nella didattica dedicata alle discipline STEM. Sono state introdotte inoltre linee guida rivolte all'educazione al rispetto e alla convivenza. Per la prima volta, le indicazioni saranno inviate anche ai rappresentanti delle Consulte studentesche, coinvolgendo direttamente le associazioni degli studenti nelle comunicazioni ufficiali.

Le Indicazioni nazionali per la scuola secondaria superiore. Per la prima volta le Indicazioni saranno inviate specificamente anche ai rappresentanti delle Consulte studentesche. Il Ministro le adotterà ufficialmente solo al termine del percorso di ascolto della comunità scolastica. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Geostoria: rimangono 3 ore, ma Geografia avrà un testo specifico. Bozza Nuove Indicazioni Nazionali per i liceiLe Indicazioni Nazionali, attualmente valida per la scuola superiore, sono in vigore dal 2010: quindici anni nel corso dei quali le trasformazioni... Le nuove “Indicazioni nazionali” nel mirino di Report: storia, autonomia didattica e pensiero criticoLe iniziative più recenti del ministero dell’Istruzione e del Merito stanno alimentando un confronto che attraversa il mondo della scuola. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Nuove Indicazioni Nazionali dal 1° settembre: come cambierà la scuola del primo ciclo?; Scuola: le nuove Indicazioni nazionali saranno un positivo ritorno al passato; Molise: al via assemblee nelle scuole su rinnovo contratto, nuove indicazioni nazionali e riforma istituti tecnici; Tutti in classe, la scuola che cambia. Indicazioni Nazionali licei, ci siamo: bozza pubblicata entro fine aprile? Ecco le tempistiche, adozione nel 2027Le Nuove Indicazioni Nazionali per il primo ciclo, come sappiamo, dovrebbero entrare in vigore il prossimo 1° settembre 2026. Com’è noto il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara è a ... tecnicadellascuola.it SCUOLA/ Nuove Indicazioni nazionali, quello che (forse) non si dice del metodoLe nuove Indicazioni nazionali per la scuola del primo ciclo segnano un ritorno ai contenuti, ma sembrano ignorare alcune domande importanti Le nuove Indicazioni nazionali del primo ciclo (3-14 anni ... ilsussidiario.net Pollice verde: scopri il ricchissimo Kit docente in dotazione con il nuovo corso per il Triennio di Raffaello Scuola aggiornato alle Nuove Indicazioni Nazionali. Oltre 800 pagine di Guide ai testi, Valutare in Primaria e Fare scuola con le nuove Indicazioni... e - facebook.com facebook