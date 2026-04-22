Nuove indicazioni nazionali scuola superiore | via Geostoria intelligenza artificiale curricolare cambio didattica per STEM educazione al rispetto Ecco le linee guida
Le nuove indicazioni nazionali per le scuole superiori introducono diverse novità, tra cui l'eliminazione della geostoria dal curriculum e l'inserimento dell'intelligenza artificiale come materia curricolare. Cambiano anche gli approcci didattici per le discipline STEM e viene rafforzata l'educazione al rispetto. Per la prima volta, il testo sarà inviato anche ai rappresentanti delle Consulte studentesche, segnando un coinvolgimento più diretto degli studenti nel processo di aggiornamento didattico.
Ecco le nuove indicazioni nazionali per la scuola superiore. Per la prima volta il testo sarà inviato specificamente anche ai rappresentanti delle Consulte studentesche. Il Ministro le adotterà ufficialmente solo al termine del percorso di ascolto della comunità scolastica. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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