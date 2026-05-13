Scuola di P Pattoli | Inaugurazione mascherata per prendersi i meriti Tizi | Giornata di festa

A Ponte Pattoli, quello che doveva essere un semplice appuntamento per visitare la scuola si è trasformato in un evento ufficiale con discorso della sindaca, che ha fatto sembrare l’occasione una vera e propria inaugurazione. La presenza di bambini e l’atmosfera di festa sono stati accompagnati da dichiarazioni che hanno suscitato reazioni diverse tra gli spettatori, alcuni dei quali hanno commentato l’evento come una manifestazione politica mascherata.

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