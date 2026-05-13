Scuola di P Pattoli | Inaugurazione mascherata per prendersi i meriti Tizi | Giornata di festa
A Ponte Pattoli, quello che doveva essere un semplice appuntamento per visitare la scuola si è trasformato in un evento ufficiale con discorso della sindaca, che ha fatto sembrare l’occasione una vera e propria inaugurazione. La presenza di bambini e l’atmosfera di festa sono stati accompagnati da dichiarazioni che hanno suscitato reazioni diverse tra gli spettatori, alcuni dei quali hanno commentato l’evento come una manifestazione politica mascherata.
“Quella che era stata presentata come una semplice visita dei bambini alla nuova scuola di Ponte Pattoli si è trasformata, nei fatti, in una vera e propria inaugurazione politica, con tanto di discorso ufficiale della sindaca. Un intervento nel quale non è mancata l’autocelebrazione.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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