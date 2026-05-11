Giro d’Italia nel sud pontino niente scuola a Fondi Le strade chiuse e tutti i divieti
Venerdì 15 maggio si svolge la settima tappa del Giro d’Italia, con partenza da Formia e attraversamento del sud pontino, inclusa Fondi. Durante la manifestazione, le strade sono state chiuse e sono stati istituiti divieti di circolazione per consentire il passaggio della corsa. La presenza dell’evento ha provocato la sospensione delle attività scolastiche nella città di Fondi.
Passa anche per Fondi la settima tappa del Giro d’Italia che venerdì 15 maggio parte da Formia. Una vetrina internazionale importante per il territorio della provincia d Latina e soprattutto per il sud pontino. E in questi ultimi giorni prima del grande evento le amministrazioni dei vari comuni.🔗 Leggi su Latinatoday.it
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