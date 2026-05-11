Giro d’Italia nel sud pontino niente scuola a Fondi Le strade chiuse e tutti i divieti

Venerdì 15 maggio si svolge la settima tappa del Giro d’Italia, con partenza da Formia e attraversamento del sud pontino, inclusa Fondi. Durante la manifestazione, le strade sono state chiuse e sono stati istituiti divieti di circolazione per consentire il passaggio della corsa. La presenza dell’evento ha provocato la sospensione delle attività scolastiche nella città di Fondi.

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