Scuole chiuse a Salerno in occasione del passaggio del Giro d' Italia | l' ordinanza del commissario

Il Comune di Salerno ha annunciato la chiusura delle scuole per giovedì 14 maggio, in occasione della sesta tappa del Giro d'Italia che si svolgerà nella città. L'ordinanza è stata firmata dal Commissario Straordinario e riguarda tutte le istituzioni scolastiche presenti nel territorio. La decisione si rende necessaria per consentire lo svolgimento dell’evento e garantire la sicurezza di studenti e cittadini durante la giornata.

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Il Commissario Straordinario del Comune di Salerno, Vincenzo Panico, ha firmato oggi l'ordinanza con cui dispone la chiusura di tutte le scuole della città per giovedì 14 maggio, giorno in cui Salerno ospiterà la sesta tappa del 109° Giro d'Italia. Lo stop riguarda tutti gli istituti scolastici.🔗 Leggi su Salernotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Tappa del Giro d'italia: a Nocera scuole chiuseIn occasione del passaggio del Giro d’Italia, è stata disposta a Nocera Inferiore la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado sul... Giro d’Italia a Salerno, le ordinanze nel giorno del passaggio della carovana rosaTempo di lettura: 2 minutiPer il territorio della provincia di Salerno, il passaggio del giro d’Italia sarà una vetrina strategica. Argomenti più discussi: Il Giro d’Italia 2026 attraversa Salerno e provincia: orari e scuole chiuse; Tappa del Giro d'italia, a Nocera scuole chiuse; Battipaglia si prepara al Giro d’Italia: scuole chiuse e strade blindate per il passaggio della carovana rosa; Il Giro d’Italia arriva a Nocera Inferiore: scuole chiuse giovedì 14 maggio. 109° Giro d’Italia: grande attesa a Salerno, scuole chiuse in anticipo a Cava ift.tt/vscO03U ift.tt/JjQe8qL x.com Scuole chiuse per il Giro d'Italia 2026: l'elenco dei comuni e il calendario tappeGuida completa alle chiusure scolastiche per il Giro d’Italia 2026. Tutte le tappe della Corsa Rosa e i comuni che hanno disposto la sospensione delle lezioni ... skuola.net