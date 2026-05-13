La diminuzione delle nascite sta portando a un calo degli iscritti nelle scuole e alla riduzione del personale docente. Le scuole si trovano ad affrontare un problema di ridimensionamento, con meno studenti e meno insegnanti rispetto al passato. La questione si lega ai cambiamenti demografici che influenzano il settore dell’istruzione, creando difficoltà nella gestione delle strutture scolastiche.

Meno bambini, meno personale scolastico, scuole ridimensionate. Gli effetti della denatalità impattano sul sistema della formazione. Secondo le stime del Sole 24 Ore potremmo avere nel decennio 2025-2035 un milione e mezzo di studenti in meno e 130mila cattedre tagliate. Il focus locale è tracciato da Pippo Frisone (nella foto), sindacalista Flc Cgil Legnano. "In questi giorni si sono chiuse le funzioni al Sidi, il Sistema informativo dell’Istruzione che gestisce i dati scolastici, su mobilità e organici del 2026-27 – spiega – I risultati non fanno che confermare il trend negativo registrato negli ultimi anni, dovuto al declino demografico ormai strutturale nel nostro Paese, che ha visto nel 2025 una perdita netta tra decessi e nascite di 300mila unità.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Scuola bonsai. Il sindacalista punta sul sociale

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