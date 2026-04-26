Emiliano D’Agostino, già impegnato nel volontariato con la Croce Bianca, si presenta ora come candidato della lista Noi Moderati alle prossime elezioni comunali. La sua candidatura a Isola del Gran Sasso si concentra su temi sociali, puntando a rappresentare le istanze della comunità locale. La sua presenza nella competizione elettorale si inserisce nel quadro politico della città, dove il sindaco in carica sostiene un progetto con particolare attenzione alle questioni sociali.

? Cosa sapere Emiliano D’Agostino entra nella lista Noi Moderati per il sindaco Giancarlo Di Marco.. Il candidato della Croce Bianca punta sul sociale per le elezioni a Isola del Gran Sasso.. Emiliano D’Agostino entra ufficialmente nel campo della corsa amministrativa a Isola del Gran Sasso sostenendo la lista Noi Moderati per il sindaco Giancarlo Di Marco. La decisione politica si concretizza con una candidatura che punta tutto sulla conoscenza diretta delle necessità locali. D’Agostino, figura nota nel tessuto sociale del paese per l’attività svolta presso la Croce Bianca di Isola del Gran Sasso, mette a disposizione del progetto di Di Marco il proprio bagaglio di esperienze maturate sul territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Isola del Gran Sasso: dal volontariato alla politica punta sul sociale

Notizie correlate

21 marzo: a Isola del Gran Sasso nasce il libro su VerruaIl 21 marzo 2026 alle ore 17:30 si terrà a Isola del Gran Sasso la presentazione del volume dedicato a Pietro Verrua.

Leggi anche: Lions Club Isola del Gran Sasso Valle Siciliana promuove l’evento “La gentilezza come valore che costruisce l’umanità”

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Elezioni Isola del Gran Sasso: tre le liste in corsa. Tutti i candidati; ELEZIONI / AD ISOLA DEL GRAN SASSO FORSE IN QUATTRO SI CONTENDERANNO LA FASCIA TRICOLORE; LA CASCATA DI BISELLI; 25 aprile al maneggio a Isola del Gran Sasso d’Italia cavalli, buon cibo e relax.

Elezioni Isola del Gran Sasso: D’Agostino candidato con Noi ModeratiTERAMO - Impegno, donando il proprio tempo, energie e competenze per il bene delle persone e del territorio: è questo lo spirito che caratterizza la candidatura di Emiliano D’Agostino nella lista No ... ekuonews.it

Spiritualità: Isola del Gran Sasso, il 12 luglio al santuario di San Gabriele la festa del pellegrinoSabato 12 luglio numerosi pellegrini arriveranno al santuario di San Gabriele per la 31ª edizione della festa del pellegrino, ideata e organizzata dal passionista padre Domenico Lanci, che intende ... agensir.it

Leggi https://certastampa.it/cronaca/80060-elezioni-ad-isola-del-gran-sasso-forse-in-quattro-si-contenderanno-la-fascia-tricolore.html - facebook.com facebook