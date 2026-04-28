Civita Castellana | l’alleanza civica punta sul sociale con De Santis

A Civita Castellana, la lista civica Rocca Presidente ha annunciato il sostegno a Luca Giampieri, con la candidata Arianna De Santis che si presenta come rappresentante dell’alleanza civica. La decisione arriva in vista delle prossime elezioni comunali e si focalizza su un programma che pone al centro aspetti sociali e di tutela del territorio. La candidata e il candidato hanno partecipato a incontri pubblici per presentare il progetto.

? Cosa sapere Civica Rocca Presidente sostiene Luca Giampieri con la candidata Arianna De Santis a Civita Castellana.. L'alleanza punta sul sociale e sull'inclusione per le prossime elezioni amministrative locali.. Il movimento Civica Rocca Presidente per il Bene Comune ha confermato il sostegno a Luca Giampieri, candidato di Fratelli d’Italia, presentando Arianna De Santis come nuova candidata nella lista Siamo Civita per le elezioni amministrative a Civita Castellana. Tra i vicoli e le piazze della città, dove il senso di comunità si respira ancora nei dialoghi quotidiani, la politica locale si muove con passi decisi verso il voto. La decisione presa dal gruppo civico punta a unire le forze per un progetto che mira alla valorizzazione delle competenze e al rafforzamento del legame tra i cittadini e le istituzioni comunali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Civita Castellana: l’alleanza civica punta sul sociale con De Santis Notizie correlate Civita Castellana: la Lega rompe il centrodestra e punta su ParrocciniIl centrodestra di Civita Castellana si spacca ufficialmente in due fazioni contrapposte in vista delle prossime consultazioni amministrative. Leggi anche: Fotografia, musica e teatro raccontano Civita Castellana con la rassegna "Halaesus" Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Elezioni della discordia a Civita Castellana: tutti contro tutti, cosa succederà al ballottaggio?; L'UDC a sostegno di Claudio Parroccini; Civita Castellana. Giornata conclusiva del progetto BeSafe con la Polizia di Stato; Civita Castellana, Forza Italia e Lega insieme con Parroccini sindaco. L’ira di Fratelli d’Italia rimasta sola sul nome di Giampieri. Civita Castellana – Arianna De Santis candidata a sostegno di Luca GiampieriIl movimento civico Rocca Presidente la sostiene con la lista Siamo Civita CIVITA CASTELLANA - Il Movimento civico Rocca Presidente - Per il bene Comun ... etrurianews.it Civita Castellana – Giampieri (FdI) incassa l’assist della Lista Rocca, ma FI continua a spaccare il cdxCentrodestra vs centrodestra. Per molti, quello che sta accadendo a Civita Castellana potrebbe essere un preludio a quello che accadrà anche a Viterbo il pross ... etrurianews.it Oggi ricordiamo Don Pier Luigi Quatrini, sacerdote della diocesi di Civita Castellana, conosciuto da tutti come “don Piccolo”. Una vita breve, appena 37 anni, ma intensa, segnata dalla fede e da una testimonianza semplice e profonda Lo ricordiamo insie - facebook.com facebook