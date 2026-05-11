Approvato il nuovo calendario scolastico | in Piemonte si torna in classe il 14 settembre
È stato ufficializzato il calendario scolastico per l’anno 2026-2027 in Piemonte. Le scuole della regione riapriranno le porte il 14 settembre 2026 e chiuderanno il 10 giugno 2027. Le strutture dell’infanzia termineranno l’anno scolastico un giorno prima, il 30 giugno. La programmazione riguarda tutte le istituzioni scolastiche della regione, con date stabilite per l’inizio e la fine delle lezioni.
Definito il calendario scolastico 2026-2027. L’anno di scuola in Piemonte inizierà lunedì 14 settembre 2026 per terminare giovedì 10 giugno 2027 (mercoledì 30 giugno per le scuole dell’infanzia).Quanti sono i giorni di scuolaIl calendario approvato dalla giunta regionale su proposta.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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