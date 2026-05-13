Scritte e simboli fascisti e nazisti infangano la città

Scritte e simboli di ispirazione fascista e nazista sono stati trovati in diversi punti della città. La denuncia arriva dalla lista pisana di Diritti in Comune, che ha reso noto il fatto il 13 maggio. Le scritte sono state segnalate in vari quartieri e spazi pubblici, suscitando preoccupazione tra i residenti. La presenza di questi simboli è stata confermata dalle autorità locali, che hanno avviato le procedure per la loro rimozione.

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