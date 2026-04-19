Un video diffuso sui social mostra simboli fascisti esposti in un bar di Sabbia di Varallo. La pubblicazione ha suscitato reazioni forti e richiami a sanzioni da parte di un partito politico locale, in vista della ricorrenza del 25 aprile. La vicenda ha acceso un dibattito pubblico sulla presenza di simboli controversi in attività commerciali della zona. La questione è attualmente al centro delle discussioni tra cittadini e rappresentanti politici.

Un video pubblicato sui social media dai nuovi gestori di un locale a Sabbia di Varallo ha scatenato una violenta polemica politica in vista del prossimo 25 aprile. I contenuti, che mostrano riferimenti al ventennio fascista e canzoni d’epoca, riguardano la riapertura del bar-trattoria Antichi Sapori, assegnato tramite bando comunale, e hanno spinto il Partito Democratico piemontese e la sezione di Vercelli a chiedere interventi drastici sull’assegnazione della concessione. Simboli controversi e memoria storica della Valsesia. La controversia è esplosa dopo la diffusione di un filmato su TikTok riconducibile a Gianfranco Cavanè, di 56 anni, e Annalisa Bellanova, di 40, entrambi originari di Alpette in Canavese.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Polemica a Varallo: simboli fascisti in un bar, il Pd chiede sanzioni

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