La deputata Chiesa FdI commemora una battaglia vinta da nazisti e fascisti nella Seconda guerra mondiale
Una deputata di Fratelli d’Italia ha condiviso sui social una commemorazione relativa a una battaglia della Seconda guerra mondiale, attribuendola a forze naziste e fasciste. La figura politica, membro della commissione Difesa, ha pubblicamente ricordato i soldati italiani deceduti durante operazioni militari di quel periodo storico. La sua attività sui social si concentra spesso su ricordi e cerimonie legate a eventi militari dell’epoca fascista.
Paola Chiesa, deputata di Fratelli d'Italia e componente della commissione Difesa, spesso condivide sui social commemorazioni di soldati italiani morti durante operazioni militari dell'epoca fascista. Pochi giorni fa ha ricordato una battaglia che l'esercito italiano vinse insieme a quello nazista guidato da Erwin Rommel: quella di El Mechili, in Libia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Nella chiesa più grande della cittadina ionica partono gli interventi attesi da tempo. - facebook.com facebook