La deputata Chiesa FdI commemora una battaglia vinta da nazisti e fascisti nella Seconda guerra mondiale

Una deputata di Fratelli d’Italia ha condiviso sui social una commemorazione relativa a una battaglia della Seconda guerra mondiale, attribuendola a forze naziste e fasciste. La figura politica, membro della commissione Difesa, ha pubblicamente ricordato i soldati italiani deceduti durante operazioni militari di quel periodo storico. La sua attività sui social si concentra spesso su ricordi e cerimonie legate a eventi militari dell’epoca fascista.