Scoperta distilleria clandestina a Treviso sequestrati 11 mila litri di vino e 500 di grappa
Nella zona di Opitergino, in provincia di Treviso, sono stati rinvenuti 11 mila litri di vino e 500 litri di grappa all’interno di una distilleria clandestina. La scoperta ha portato alla denuncia del proprietario dell’impianto e del titolare di una cantina, entrambi coinvolti in reati che prevedono pene detentive da sei mesi a tre anni. I controlli hanno permesso di sequestrare il materiale conservato illegalmente.
Scoperta nell'Opitergino (Treviso) una distilleria clandestina. Denunciati produttore e titolare della cantina per reati punibili con la reclusione da sei mesi a tre anni.🔗 Leggi su Fanpage.it
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