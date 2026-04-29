Cantina abusiva scoperta a Palma di Montechiaro sequestrati 8 mila litri di vino

Durante un controllo nel settore vitivinicolo a Palma di Montechiaro, sono state scoperte e sequestrate circa 8 mila litri di vino in una cantina abusiva. La struttura è stata chiusa dalle autorità competenti, che hanno condotto l’attività insieme alla Guardia di Finanza e all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari. Nessun dettaglio su eventuali sanzioni o persone coinvolte viene fornito al momento.

Una cantina completamente abusiva è stata scoperta e chiusa a Palma di Montechiaro nell’ambito di un’attività di controllo nel settore vitivinicolo condotta dalla guardia di Finanza e dagli uomini dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Maxi frode del vino scoperta in Italia: sequestrati milioni di litri falsiChieti - Operazione della Polizia di Stato dopo una segnalazione sull’app YouPol: sequestrati 140 grammi. Vino falso DOP e IGP, sequestrati 2,5 milioni di litriNel corso del 2024 l’ICQRF e il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza hanno avviato l’operazione nazionale “Vinum Mentitum” per... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Cantina abusiva scoperta a Palma di Montechiaro, sequestrati 8 mila litri di vino; GdiF: Chiusa a Palma di Montechiaro cantina abusiva, sequestrati 8.000 litri di vino. Scoperta cantina abusiva a Palma di Montechiaro, sequestrati 8 mila litri di vinoLa cantina, riconducibile ad un’azienda agricola, era completamente abusiva e il vino - sia sfuso che imbottigliato - privo di tracciabilità e di certificazioni d'origine ... grandangoloagrigento.it