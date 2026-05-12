L'incontro tra Roma e Lazio, originariamente programmato per domenica sera, è stato spostato a lunedì sera dopo una comunicazione della Prefettura di Roma. L'amministratore delegato della Lega Serie A ha dichiarato che non ci sono possibilità di modificare ulteriormente la data. La decisione ha provocato un cambiamento significativo nel calendario di fine stagione, trasformando la disputa in una questione legale.

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© Calcionews24.com - Roma Lazio lunedì sera? De Siervo: «Non credo proprio». L’annuncio dell’ad della Lega Serie A dopo lo slittamento della Prefettura

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