Derby di Roma scontro Lega-Prefettura | lunedì o domenica?

Il calendario della trentasettesima giornata di Serie A sta creando tensioni tra i rappresentanti della Lega e le autorità di pubblica sicurezza della città. La questione riguarda la data del derby di Roma, con le parti che si confrontano tra domenica e lunedì. La decisione, ancora in fase di definizione, ha portato a uno scontro tra gli organi calcistici e le autorità cittadine, coinvolgendo decisioni che influenzano l’organizzazione dell’evento.

Testata Giornalistica Aut. Trib. Roma n° 19818 del 06122018Direttore Responsabile: Emanuele De Scisciolo La finale degli Internazionali di tennis agita l’ordine pubblico: De Siervo minaccia ricorsi al Tar mentre la Regione chiede saggezza. La definizione del calendario per la trentasettesima giornata di Serie A si trasforma in un intricato caso diplomatico che vede contrapposti i vertici del calcio italiano e le autorità di pubblica sicurezza della Capitale. Al centro della disputa c’è la collocazione del derby Roma-Lazio, attualmente fissato dalla Lega Serie A per domenica 17 maggio alle ore 12:30, una scelta dettata dall’esigenza di garantire la contemporaneità con le sfide di Napoli, Milan, Juventus e Como, tutte dirette interessate nella volata per un piazzamento in Champions League.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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