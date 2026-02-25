Scontro tra due camion in A1 a Cadeo ferito un autotrasportatore

Incidente stradale nella mattinata del 25 febbraio lungo il tratto piacentino dell'autostrada A1, al chilometro 69 lungo la corsia nord all’altezza di Cadeo. Qui si sono tamponati due mezzi pesanti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, l’autoinfermieristica del 118 di Fiorenzuola, l’ambulanza della Croce Rossa di Roveleto di Cadeo e la Polizia Stradale. Un camionista è rimasto ferito in modo lieve, trasportato per accertamenti al pronto soccorso di Piacenza. IlPiacenza è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Scontro tra due camion e tre auto in A1 nell’Aretino: sette feriti, due sono gravi. Coda di 8 chilometriUn incidente tra due camion e tre auto sull’autostrada A1 in provincia di Arezzo ha causato sette persone ferite, due delle quali in condizioni gravi.

Scontro tra due camion e tre auto in A1 nell’Aretino: sette feriti, due sono gravi. Coda di 10 chilometriUn incidente tra due camion e tre auto sull’autostrada A1 in provincia di Arezzo ha provocato sette feriti, con due in condizioni gravi, a causa di un tamponamento improvviso.

Esplode cisterna in autogrill a Teano, caos in autostrada

Temi più discussi: Scontro tra due camion e tre auto sull'A1 nell'Aretino, il secondo incidente in un giorno: diversi feriti e lunghe code; SCONTRO FRONTALE TRA DUE CAMION SULLA MONTI LEPINI: UN MORTO; Costantino Mangoni, morto nel violento scontro tra due camion sulla Monti Lepini; Priverno, scontro frontale tra due camion: un morto. Chiusa la statale dei Monti Lepini.

Scontro tra due camion in A1 a Cadeo, ferito un autotrasportatoreIncidente stradale nella mattinata del 25 febbraio lungo il tratto piacentino dell'autostrada A1, al chilometro 69 lungo la corsia nord all’altezza di Cadeo. Qui si sono tamponati due mezzi pesanti. S ... ilpiacenza.it

Bressanvido: scontro tra camion, autista incastrato tra le lamiereErano circa le 16:00 quando si è verificato un grave incidente a Bressanvido, precisamente lungo il tratto urbano di Via Roma. vicenzareport.it

IMPERIA: SCONTRO AUTO-CAMION IN VIA NAZIONALE, FERITA UNA 50ENNE. TRAFFICO IN TILT /LE IMMAGINI - facebook.com facebook

Roma, scontro tra un’auto e un camion dei rifiuti: muore una donna sulla via Prenestina. L’ipotesi del sorpasso azzardato x.com