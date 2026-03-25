Scontro tra due camion sull’autostrada A4 muore un uomo

Nella mattina di mercoledì 25 marzo un incidente ha coinvolto due camion sull’autostrada A4, tra i caselli di Grumello del Monte e Seriate, in direzione Milano. Un uomo ha perso la vita a seguito dello scontro. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica. La circolazione è stata temporaneamente interrotta nel tratto interessato.

Nella mattina di mercoledì 25 marzo un uomo è morto in un incidente avvenuto sull’ autostrada A4 all’altezza di Bolgare, nel tratto tra i caselli di Grumello del Monte e Seriate in direzione Milano. L’allarme è scattato pochi minuti prima le 8,30. Sul posto è atterrato l’elisoccorso decollato da Milano, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, le cui generalità non sono ancora note. Ancora frammentarie le prime informazioni sullo schianto, in cui sono coinvolti due camion: ferito anche il 36enne alla guida dell’altro mezzo. Il traffico attualmente defluisce su una sola corsia: nel tratto di A4 tra Palazzolo e Seriate, in direzione di Milano, si registrano 6 chilometri di coda. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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