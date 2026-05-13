Scontro tra camion in autostrada morto autotrasportatore casertano

Questa mattina, poco prima delle 6, è stata riaperta la corsia dell'autostrada tra il bivio con la Panoramica e lo svincolo di Badia, in direzione Firenze, dopo uno scontro tra due camion. L’incidente ha causato la morte di un autotrasportatore proveniente da Caserta. La strada era stata chiusa a causa dell’incidente e la riapertura ha permesso di ripristinare il traffico sulla tratta interessata.

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Il tratto della Variante di Valico dell’A1 tra il bivio con la Panoramica e lo svincolo di Badia, in direzione Firenze, è stato riaperto solo questa mattina poco prima delle 6. La carreggiata era stata chiusa a causa di un grave incidente avvenuto al km 9+100 nel pomeriggio di ieri, 12 maggio.🔗 Leggi su Firenzetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video INCIDENTE SPAVENTOSO TRA CAMION SULL'A1: UN MORTO E FEIRTI. I MEZZI TOTALMENTE DISTRUTTI Notizie correlate Scontro tra camion in autostrada: muore autotrasportatore casertanoUn maxi scontro tra 4 mezzi pesanti si è verificato lungo la Vriante di Valico dell'A1 nel tratto appeninico in prossimità della galleria Val di... Scontro tra due camion in A1 a Cadeo, ferito un autotrasportatoreIncidente stradale nella mattinata del 25 febbraio lungo il tratto piacentino dell'autostrada A1, al chilometro 69 lungo la corsia nord all’altezza... Temi più discussi: Schianto tra camion sulla A1: un morto e tre feriti; ??Scontro tra camion in autostrada: intrappolato un conducente, traffico nel caos; Scontro tra due camion in autostrada; Violento scontro tra camion in A22 (FOTO), un conducente incastrato e soccorsi in azione: un uomo in ospedale e traffico in tilt. Dalmine, scontro tra un camion e un’auto: quattro feriti in autostrada. Coinvolti tre bambini x.com Squadra di mitraglieri waffen ss *estate* - reddit.com reddit Tamponamento tra camion in A1, morto un autistaFeriti gli altri tre conducenti che sono stati coinvolti nello scontro. Grossi disagi al traffico per consentire i soccorsi ... rainews.it Incidente tra 4 camion paralizza l'autostradaFIRENZE: Sul posto sanitari del 118, polizia stradale e personale di Autostrade. Distribuzione di acqua agli automobilisti fermi in coda ... toscanamedianews.it