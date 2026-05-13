Scontro tra camion in autostrada morto autotrasportatore casertano
Questa mattina, poco prima delle 6, è stata riaperta la corsia dell'autostrada tra il bivio con la Panoramica e lo svincolo di Badia, in direzione Firenze, dopo uno scontro tra due camion. L’incidente ha causato la morte di un autotrasportatore proveniente da Caserta. La strada era stata chiusa a causa dell’incidente e la riapertura ha permesso di ripristinare il traffico sulla tratta interessata.
Il tratto della Variante di Valico dell’A1 tra il bivio con la Panoramica e lo svincolo di Badia, in direzione Firenze, è stato riaperto solo questa mattina poco prima delle 6. La carreggiata era stata chiusa a causa di un grave incidente avvenuto al km 9+100 nel pomeriggio di ieri, 12 maggio.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
INCIDENTE SPAVENTOSO TRA CAMION SULL'A1: UN MORTO E FEIRTI. I MEZZI TOTALMENTE DISTRUTTI
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