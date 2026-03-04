Scontro frontale tra due auto | tre ricoverati

Nel tardo pomeriggio di martedì 3 marzo, via della Cooperazione a Imola è stata teatro di un grave incidente stradale. Due auto si sono scontrate frontalmente, causando il ricovero di tre persone. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente.

Nel tardo pomeriggio di martedì 3 marzo c'è stato un brutto incidente stradale in via della Cooperazione, a Imola. Attorno alle ore 19.30, due automobili si sono scontrate frontalmente e tutte e tre le persone all'interno dei due veicoli sono state ricoverate. Come riferisce la polizia locale del Nuovo circondario imolese, le due auto sono una Toyota Aygo e una Lancia Ypsilon. Alla guida della Toyota c'era un uomo di 62 anni residente a Imola che, per cause ancora da chiarire, ha invaso la corsia opposta alla sua ed è finito contro la Lancia. All'interno di quest'ultima auto c'erano due coniugi residenti a Imola di 52 e 48 anni. In seguito all'urto, tutte e tre le persone hanno riportato lesioni di media gravità e sono state portate al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Bologna.

