Scontri pro Pal in Centrale blitz della Digos a Milano | nuovi arresti

Nelle prime ore di questa mattina, gli agenti della Digos di Milano hanno eseguito un’operazione che ha portato all’arresto di alcune persone coinvolte nei disordini avvenuti durante una manifestazione pro Palestina il 22 settembre 2025. L’intervento si inserisce in un’indagine più ampia che ha portato a diverse misure cautelari nei confronti di individui ritenuti responsabili di atti violenti durante gli scontri in piazza.

Dalle prime ore di questa mattina, gli agenti della Digos di Milano sono impegnati nell’esecuzione dell’ultima tranche di misure cautelari legate ai violenti disordini avvenuti durante la manifestazione pro Palestina dello scorso 22 settembre 2025. L’operazione rappresenta il capitolo conclusivo.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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