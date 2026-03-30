A Milano si sono verificati scontri durante un corteo a sostegno di un leader politico. La giudice per le indagini preliminari ha respinto la richiesta di misure cautelari contro alcuni individui coinvolti. Sono state emesse altre otto misure di questa natura nei confronti di persone ritenute responsabili di aver partecipato agli incidenti. La vicenda riguarda l’intera giornata di proteste e le conseguenze legali successive.

La giudice per le indagni preliminari di Milano Giulia D'Antoni ha rigettato la richiesta di domiciliari chiesta dalla pm Francesca Crupi nei confronti di quattro manifestanti che lo scorso 22 settembre hanno partecipato agli scontri al termine di una manifestazione proPal e ha disposto per quattro indagati l'obbligo di dimora e per altri quattro l'obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria. La decisione arriva dopo gli interrogatori preventivi della scorsa settimana. Nel provvedimento la giudice riconosce il pericolo di reiterazione del reato, e di come alcuni atteggiamenti assunti al termine del corteo, in zona stazione Centrale, "costituiscono espressione esasperata della volontà di affermazione degli ideali perseguiti anche oltrepassando i limiti individuati per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Scontri a corteo pro Pal a Milano, altre 8 misure cautelari

Articoli correlati

Corteo Pro Pal, 6 misure cautelari e 8 interrogatori preventivi per gli scontri di settembre a Milano. Linea dura della procura contro i centri socialiChiunque possa aver creduto anche per un solo momento che la Magistratura lavori per ostacolare l’azione del governo, dovrà rivedere le sue...

Corteo Pro Pal, sei misure cautelari e 8 interrogatori preventivi per gli scontri di settembre a Milano. Linea dura della procura contro i centri socialiChiunque possa aver creduto anche per un solo momento che la Magistratura lavori per ostacolare l’azione del governo, dovrà rivedere le sue...

Tutti gli aggiornamenti su Scontri a corteo pro Pal a Milano altre...

Temi più discussi: Askatasuna, massima allerta per corteo di oggi a Roma. E spunta documento choc; Guerriglia davanti alla Centrale, i manifestanti: Una manifestazione per rabbia; Scontri in Centrale al corteo proPal, gli antagonisti indagati davanti al gip: Agito per rabbia; Scontri in Centrale, i pro Pal si difendono: C'era rabbia. E ci hanno manganellato.

Il corteo per la Global Flotilla e gli scontri in stazione Centrale: 8 nuove misure cautelari della Procura dopo l’indagine della DigosMilano, i provvedimenti firmati oggi dal gip si aggiungono ai 4 arresti in flagranza già effettuati e ai 27 indagati per gli scontri con le forze dell'ordine a margine della manifestazione del movimen ... msn.com

Scontri al corteo pro Cospito, chieste condanne fino a 12 anni a TorinoAl Palazzo di Giustizia il processo a 18 anarchici: per l’accusa fu devastazione organizzata, non un corteo degenerato ... giornalelavoce.it

+++ LE IMMAGINI DEGLI SCONTRI DOPO SQUINZANO-TRANI: IL LANCIO DI OGGETTI TRA TIFOSERIE +++ - facebook.com facebook

Scontri tra tifosi durante match di promozione a Squinzano: 18enne ferito alla testa da una pietra - News x.com