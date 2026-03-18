Scontri alla Stazione Centrale a Milano dopo il corteo Pro Pal | obblighi di ferma e dimora per 6 persone

Alla Stazione Centrale di Milano, il 22 settembre scorso, sono avvenuti scontri durante un corteo pro Pal. Sei persone sono state raggiunte da misure cautelari non detentive, con obblighi di fermo e dimora, in relazione a quanto accaduto. Le autorità hanno eseguito le misure dopo aver identificato i partecipanti coinvolti negli scontri.

Sono state emesse misure cautelari non detentive per sei persone, che sono accusate di aver partecipato agli scontri avvenuti a Milano il 22 settembre scorso durante un corteo pro Pal. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Meloni contro i giudici dopo il no ai daspo per gli scontri al corteo pro Pal: "Mortificano il lavoro della polizia""Se il lavoro della polizia viene mortificato possiamo metterne anche un milione ma non risolverà il problema della sicurezza". Leggi anche: Scontri corteo pro-Pal,arresti a Torino Aggiornamenti e contenuti dedicati a Stazione Centrale Temi più discussi: Paralizzano la stazione di Pisa per bloccare il treno di mezzi militari: i manifestanti si siedono sui binari e il convoglio è costretto a tornare indietro; Brindisi: quattro arresti per estorsioni aggravate dal metodo mafioso; Bbc, ‘enorme incendio alla stazione centrale di Glasgow’; Attivisti occupano i binari. Convoglio con mezzi militari non passa. Corteo ProPal a Milano, 27 denunciati per l’assalto alla stazione Centrale. Il gip: Istinto di ribellione contro lo StatoIndagine della Digos sugli scontri del 22 settembre. Le accuse: resistenza, lesioni e interruzione di servizio pubblico ... affaritaliani.it Milano: scontri in zona Stazione centrale, eseguite sei misure cautelariL’attività investigativa condotta dai poliziotti della Digos di Milano subito dopo gli scontri avvenuti il 22 settembre scorso in zona Stazione centrale, ha portato al riconoscimento e alla denuncia d ... poliziadistato.it Gli scontri avevano devastato la Stazione Centrale di Milano - facebook.com facebook Incendio alla stazione centrale di Glasgow in Scozia: parte dell’edificio è crollato x.com