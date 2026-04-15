Scolmatore del Tremana al via i primi lavori lungo viale Giulio Cesare | il cantiere durerà un anno
Lunedì 20 aprile sono iniziati i lavori per la costruzione dello scolmatore del torrente Tremana lungo viale Giulio Cesare a Bergamo. L’intervento, che durerà circa un anno, prevede l’installazione di un sistema idraulico volto a migliorare la gestione delle acque e a ridurre il rischio di allagamenti nella zona est della città. Il cantiere interesserà diverse fasi di lavorazione nel corso dei prossimi mesi.
Bergamo. Prendono il via lunedì 20 aprile i primi lavori per la realizzazione dello scolmatore del torrente Tremana, un’infrastruttura idraulica strategica per la riduzione del rischio idraulico della zona est della città. L’avvio del cantiere segna l’inizio concreto di un intervento atteso e rilevante, finalizzato alla riduzione del rischio idraulico in un’area particolarmente esposta in caso di forti precipitazioni. Il cantiere prenderà avvio proprio dall’area del Parco Rosselli e proseguirà nei mesi successivi lungo viale Giulio Cesare, con una durata complessiva dei lavori prevista fino alla primavera del 2027. I primi interventi, dal 20...🔗 Leggi su Bergamonews.it
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