Scivola mentre fa trekking sulla litoranea | elicottero per recuperare 64enne
Un uomo di 64 anni è caduto mentre percorreva la litoranea tra Otranto e Badisco, nella zona di Torre Sant'Emiliano. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio mentre stava facendo trekking con alcuni conoscenti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno utilizzato un elicottero per recuperarlo. Fortunatamente, il 64enne ha riportato solo una distorsione e non ci sono state conseguenze gravi.
OTRANTO – Se l’è cavata fortunatamente con una distorsione il 64enne escursionista, caduto lungo la litoranea Otranto-Badisco, nella zona che conduce a Torre Sant'Emiliano, mentre nel pomeriggio stava facendo trekking con un gruppo di conoscenti e appassionati. Ma all’inizio la paura è stata.🔗 Leggi su Lecceprima.it
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