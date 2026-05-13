Scivola mentre fa trekking sulla litoranea | elicottero per recuperare 64enne

Un uomo di 64 anni è caduto mentre percorreva la litoranea tra Otranto e Badisco, nella zona di Torre Sant'Emiliano. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio mentre stava facendo trekking con alcuni conoscenti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno utilizzato un elicottero per recuperarlo. Fortunatamente, il 64enne ha riportato solo una distorsione e non ci sono state conseguenze gravi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui